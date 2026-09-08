70 ans après, la justice argentine classe « l'Opération massacre » comme un crime contre l'humanité et condamne l’État

par Clément Blavet

Pour la première fois, les familles des victimes ont pu se faire entendre dans les tribunaux : « Je veux juste que justice soit faite. Même si les coupables ne sont plus là, je veux que la vérité soit reconnue ».



Lire l'article complet