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Observatoire des droits humains

Meta supprime les pages d'archivistes communautaires bangladais en invoquant de fausses violations de droits d'auteurs

par Rachel Houpe
De fausses plaintes pour violations de droits d'auteur ont été utilisées pour supprimer les preuves d'abus, perturber les efforts de documentation et saper les responsabilité liée à la Révolution de Juillet au Bangladesh.


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