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Le TikTok éthiopien en deuil après la mort d'une créatrice populaire. TikTok et Meta sont-ils complices de ce décès ?

par Rachel Houpe
Une créatrice de contenu éthiopienne s'est suicidée le 29 avril. Son message et sa vidéo d'adieu sont toujours visibles sur Facebook. Les plateformes ont ignoré tous les signes.


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