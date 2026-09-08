Pour les écoles, la mère reste le parent à contacter en priorité : une charge mentale qui renforce les inégalités ?
par Laura K. Gee, Associate Professor of Economics, Tufts University
Kristy Buzard, Associate Professor of Economics and Melvin A. Eggers Faculty Scholar, Syracuse University
Olga Stoddard, Associate Professor of Economics, Brigham Young University
Lorsque les deux parents semblent également disponibles, les établissements scolaires ont 40 % plus de chances de contacter la mère plutôt que le père de l’élève, selon une étude réalisée aux États-Unis.
Lire l'article complet
© La Conversation
- dimanche 6 septembre 2026