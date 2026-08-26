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Ukraine : près de 4 000 enfants tués ou blessés depuis 2022

Près de 4 000 enfants ont été tués ou blessés en Ukraine depuis l'invasion de grande ampleur déclenchée par la Russie en février 2022, selon l’UNICEF, pour qui ce bilan est probablement sous-estimé. Les dernières attaques à Kryvyi Rih et Mykolaïv surviennent après un mois de juillet particulièrement meurtrier pour les enfants, le plus violent depuis avril 2022.


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© Nations Unies -
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