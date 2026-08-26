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Ebola en RDC : la riposte progresse mais demeure insuffisante

Plus de 5 600 cas, quelque 2 700 morts et six provinces touchées. L’épidémie d’Ebola qui frappe la République démocratique du Congo continue de progresser à un rythme sans précédent. L’OMS estime avoir freiné sa propagation sans toutefois parvenir à inverser la courbe.


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