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Maintien de la paix : l’ONU veut changer de méthode face à un monde en guerre

Face à un monde marqué par le plus grand nombre de conflits armés depuis 1945, le chef de l’ONU appelle à « remettre à plat » les opérations de paix de l’Organisation. Présentant mercredi devant l’Assemblée générale un examen de l’ensemble des missions de paix, António Guterres a plaidé pour des opérations plus souples, ciblées et agiles, davantage centrées sur la diplomatie et les solutions politiques.


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© Nations Unies -
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