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Le Liban menacé par Israël du « même niveau de destruction » qu’à Gaza

Plus de 4 300 morts, des villages du sud du Liban rendus inhabitables et une rhétorique visant notamment la population chiite. Un comité d’experts indépendants de l'ONU s’inquiète des conséquences des opérations militaires israéliennes et de déclarations de responsables évoquant pour le Liban « le même niveau de destruction que celui infligé à Gaza ».


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© Nations Unies -
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