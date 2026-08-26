Gaza : le pari du désarmement face à un cessez-le-feu qui continue de tuer

Pour la première fois, le Hamas a accepté le principe d’un désarmement complet et d’un transfert du pouvoir à une administration palestinienne transitoire. Mais sur le terrain, les frappes israéliennes se poursuivent, la reconstruction demeure en suspend et la Cisjordanie s’enfonce dans une crise qui menace la viabilité même d’un futur État palestinien.



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