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Des soignants en plus, des systèmes de santé plus solides : le pari africain

Face à une pénurie qui pourrait dépasser six millions de professionnels de santé d’ici 2035, les pays africains veulent changer de stratégie. Les ministres africains de la Santé ont approuvé mercredi un programme décennal visant à former, employer et retenir trois millions de soignants supplémentaires, tout en renforçant les systèmes de santé du continent.


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© Nations Unies -
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