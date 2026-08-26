Ukraine : près de 4.000 enfants tués ou blessés depuis 2022

Près de 4.000 enfants ont été tués ou blessés en Ukraine depuis l'invasion de grande ampleur déclenchée par la Russie en février 2022, selon l’UNICEF, pour qui ce bilan est probablement sous-estimé. Les dernières attaques à Kryvyi Rih et Mykolaïv surviennent après un mois de juillet particulièrement meurtrier pour les enfants, le plus violent depuis avril 2022.



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