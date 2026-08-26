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Guerre au Soudan : l’ONU mobilise 22 millions de dollars pour scolariser 200 000 enfants

Alors que le Soudan traverse la plus grave crise humanitaire et de déplacement au monde, le Fonds mondial des Nations Unies pour l’éducation en situation de crise a annoncé un investissement de 22 millions de dollars. L'objectif, permettre à près de 200 000 enfants touchés par le conflit de retrouver une éducation sûre et inclusive au Darfour occidental, au Kordofan du Sud et dans l’État de Gedaref.


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© Nations Unies -
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