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Observatoire des droits humains

Les archives orales, des sources comme les autres ? Comment les témoignages nourrissent le travail des historiens

par Etienne Bordes, Maître de conférences /INSPÉ de Créteil, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Bénédicte Girault, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, CY Cergy Paris Université
Si les piliers de l’histoire orale ont été posés dès 1921 par Marc Bloch, les sources orales ont mis près d’un siècle à être admises comme telles en histoire. Pourquoi tant de précautions ?La Conversation


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