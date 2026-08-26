Les archives orales, des sources comme les autres ? Comment les témoignages nourrissent le travail des historiens

par Etienne Bordes, Maître de conférences /INSPÉ de Créteil, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Bénédicte Girault, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, CY Cergy Paris Université