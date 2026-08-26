Des cartes de scènes d’homicide dans trois villes anglaises bousculent nos idées reçues sur la violence au Moyen Âge
par Stephanie Brown, Lecturer in Criminology, University of Hull
Manuel Eisner, Professor of Comparative and Developmental Criminology, University of Cambridge
Où risquait-on le plus de mourir dans une ville médiévale ? En reconstituant 355 scènes d’homicides survenus entre 1296 et 1398, des historiens montrent que la violence suivait les flux de population, de commerce et de pouvoir.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 26 août 2026