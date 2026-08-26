Les fuites de données de Bercy et de l’éducation nationale auraient-elles pu être techniquement évitées ?
par Charles Cuvelliez, Ecole Polytechnique de Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Gaël Hachez, Professeur en cyber-sécurité, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Des solutions techniques pour limiter la portée d’intrusions sur les réseaux sécurisés existent. Comment les mettre en œuvre à l’échelle gigantesque de services étatiques ?
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- mercredi 26 août 2026