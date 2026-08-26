Les fuites de données de Bercy et de l’éducation nationale auraient-elles pu être techniquement évitées ?

par Charles Cuvelliez, Ecole Polytechnique de Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, Université Libre de Bruxelles (ULB)

Gaël Hachez, Professeur en cyber-sécurité, Université Libre de Bruxelles (ULB)