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Observatoire des droits humains

Ce que le cas Natalie Harp révèle du système Trump

par Frédérique Sandretto, Adjunct assistant professor, Sciences Po

L’ESSENTIEL

  • Le rôle exact d’une assistante de Donald Trump, omniprésente à ses côtés depuis des années, fait débat dans la vie politique états-unienne.

  • Selon certains observateurs, Natalie Harp exercerait une influence significative sur le filtrage des informations dont le président prend – ou non – connaissance.

  • Ces révélations montrent une nouvelle fois à quel point le système trumpien repose sur la loyauté personnelle plus que sur les fonctions officielles et les…La Conversation


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