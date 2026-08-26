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Observatoire des droits humains

Canicules et pollution : quelle évolution entre 2003 et 2026 ?

par Bertrand Bessagnet, Director of Research, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Arineh Cholakian, Modelisation atmosphérique, chimie de l'atmosphère, Sorbonne Université
Guillaume Siour, Ingénieur de Recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS); Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Laurent Menut, Chercheur CNRS en physique de l'atmosphère, Sorbonne Université
Romain Pennel, Ingénieur de recherche en calcul scientifique, École polytechnique
Sylvain Mailler, Chercheur en modélisation de la qualité de l'air, École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC)
L’instauration, ces dernières années, de politiques de lutte contre la pollution atmosphérique a permis d’éviter le pire lors des vagues de chaleur extrême en Europe au cours de l’été 2026.La Conversation


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