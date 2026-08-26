Canicules et pollution : quelle évolution entre 2003 et 2026 ?

par Bertrand Bessagnet, Director of Research, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Arineh Cholakian, Modelisation atmosphérique, chimie de l'atmosphère, Sorbonne Université

Guillaume Siour, Ingénieur de Recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS); Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Laurent Menut, Chercheur CNRS en physique de l'atmosphère, Sorbonne Université

Romain Pennel, Ingénieur de recherche en calcul scientifique, École polytechnique

Sylvain Mailler, Chercheur en modélisation de la qualité de l'air, École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC)