Les entreprises qui veulent revenir sur le télétravail jouent-elles contre leur camp ?
par Caroline Diard, Professeur associé - Département Droit des Affaires et Ressources Humaines, TBS Education
Nicolas Dufour, Professeur affilié, PSB Paris School of Business
La fin du télétravail a été annoncée. Dans les faits, le télétravail est de plus en plus associé à une forme de rétribution. Cela oblige les entreprises à revoir la façon dont elles l’envisagent.
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- mercredi 26 août 2026