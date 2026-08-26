Cancer : quand des cellules résistent à leur mort programmée et favorisent le développement des tumeurs
par Abdel Aouacheria, Biologiste, chargé de recherches au CNRS, spécialiste de la vie et de la mort des cellules, Université de Montpellier
Les cancers se développent quand la mort programmée des cellules, ou apoptose, se dérègle. C’est ce que décrit Abdel Aouacheria (Université de Montpellier) dans un ouvrage consacré à ce processus clé.
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- mercredi 26 août 2026