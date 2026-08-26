Haïti intensifie la lutte contre les gangs dans la capitale, mais la violence gagne du terrain ailleurs

Les tueries ont commencé dimanche soir à Kenscoff, lorsque des hommes armés ont fait irruption dans cette commune agricole située sur les hauteurs de la capitale haïtienne, incendiant des maisons et s’en prenant aux habitants. Lundi, des corps jonchaient les rues tandis que des survivants recherchaient leurs proches disparus.



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