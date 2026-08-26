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Observatoire des droits humains

Les droits numériques des enfants et des jeunes méritent mieux qu’une fausse promesse de sécurité

par Amnesty International
Par Lisa Dittmer, chercheuse sur les droits numériques des enfants et des jeunes à Amnesty International, et Paloma Candia et Ahmed Dhman, tous deux ambassadrice et ambassadeur des droits numériques d’Amnesty International, un réseau mondial de défenseur·e·s des droits des enfants et des jeunes. Cet article a été initialement publié sur TechPolicy.Press. La sécurité des enfants […] The post Les droits numériques des enfants et des jeunes méritent mieux qu’une fausse promesse de sécurité appeared first on Amnesty International. ]]>


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