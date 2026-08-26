Chine. La peine maximale infligée à l’artiste Gao Zhen représente une attaque contre la liberté artistique

par Amnesty International

Réagissant aux informations indiquant que l’artiste chinois Gao Zhen a été déclaré coupable d’« atteinte à la réputation et à l’honneur des héros et des martyrs de la Chine » et condamné à trois ans d’emprisonnement, Sarah Brooks, directrice du programme Chine à Amnesty International, a déclaré : « La longue détention provisoire qu’a subie Gao Zhen puis la […] The post Chine. La peine maximale infligée à l’artiste Gao Zhen représente une attaque contre la liberté artistique appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet