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Turquie : La CEDH ordonne la libération immédiate d’Osman Kavala

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le défenseur des droits humains turc Osman Kavala. © 2017 Privé (Londres, le 25 août 2026) – La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu aujourd’hui un arrêt historique dans l’affaire d’Osman Kavala, défenseur des droits humains et figure de proue de la société civile illégalement emprisonné en Turquie depuis novembre 2017. La Cour a jugé que le maintien en détention d’Osman Kavala est illégal, et que ses droits à un procès équitable, à la liberté d’expression et à la liberté d’association avaient été violés. La Cour…


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© Human Rights Watch -
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