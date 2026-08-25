Cent jours d’Ebola en RDC : la course pour enrayer la transmission

Cent jours après la déclaration de l’épidémie d’Ebola due au virus Bundibugyo, la République démocratique du Congo (RDC) fait face à une flambée d’une ampleur inédite. Près de 90 cas confirmés ont été recensés chaque jour en moyenne durant les trois premiers mois, un rythme supérieur à celui des épidémies de 2014-2016 en Afrique de l’Ouest et de 2018-2020 en RDC, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



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