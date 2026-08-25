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Des champs aux routes maritimes, les guerres ébranlent le système alimentaire mondial

En frappant les exploitations agricoles, les marchés, les ports et les grandes routes maritimes, les conflits propagent désormais leurs effets bien au-delà des champs de bataille. De la mer Noire au détroit d’Ormuz, la guerre augmente les coûts de l’énergie, des engrais et des denrées alimentaires, tandis que l’aide humanitaire recule dans les pays les plus exposés.


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© Nations Unies -
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