RDC : face à Ebola, l’OMS appelle à une trêve humanitaire de six mois

Alors que l’épidémie d'Ebola due au virus Bundibugyo continue de se propager à un rythme sans précédent en République démocratique du Congo (RDC), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) appelle à une trêve humanitaire d’au moins six mois pour permettre aux équipes médicales d’atteindre les populations exposées et de reprendre le contrôle de la transmission.



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