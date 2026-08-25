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Soudan du Sud : deux Casques bleus tués dans une embuscade

Deux Casques bleus éthiopiens ont été tués lundi dans une embuscade visant une patrouille de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) dans l’État de Jonglei, a indiqué l’ONU. Sept autres personnes ont été blessées, dont trois Casques bleus, deux policiers sud-soudanais et deux membres du personnel civil de l’ONU.


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© Nations Unies -
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