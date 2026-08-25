Difficultés sexuelles des nouveaux parents : l’impact des traumas d’enfance
par Elisabeth Lafleur, Doctorante en psychologie, profil recherche-intervention, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Alison Paradis, Professor, Psychology, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Natacha Godbout, Full Professor, Professeure titulaire, Sexologie, Université du Québec à Montréal (UQAM)
L’existence de traumas vécus dans le passé peut venir amplifier les difficultés, sexuelles ou autres, qui émergent après l’arrivée d’un bébé.
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- mardi 25 août 2026