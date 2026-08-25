Armes autonomes : l’ONU et la Croix-Rouge appellent à agir avant qu’il ne soit trop tard

Alors que des informations non confirmées font état de l’utilisation, sur les champs de bataille, de drones entièrement autonomes guidés par l’intelligence artificielle, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mirjana Spoljaric Egger, ont lancé mardi un nouvel appel urgent à l’adoption de règles internationales contraignantes sur les armes autonomes.



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