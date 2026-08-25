Myanmar : les minorités prises dans l’étau de la violence et de l'économie de guerre

Torture, recrutement forcé, travail des enfants, extraction sauvage de terres rares. Au Myanmar, les violations commises contre les civils se doublent d’une économie prédatrice qui contribue à alimenter le conflit. Dans un nouveau rapport, l’ONU décrit un pays où l’effondrement de l’État de droit expose les minorités, notamment les Rohingyas, à une violence toujours plus systématique.



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