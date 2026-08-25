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EN DIRECT | Débat au Conseil de sécurité sur la crise alimentaire mondiale

Alors que le phénomène climatique El Niño et les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine font flamber les prix des denrées alimentaires, le Conseil de sécurité organise mardi un débat sur l'aggravation de crise alimentaire mondiale. Suivez les temps forts en direct grâce à la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.


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© Nations Unies -
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