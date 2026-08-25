D’ici à 2040, l’Europe a besoin de dix millions de logements « net zéro » neufs ou rénovés. Comment y parvenir ?
par Ignat Kulkov, Researcher, EDHEC Business School; Åbo Akademi University
René Rohrbeck, Professor of Strategy, Director EDHEC Chair for Foresight, Innovation and Transformation, EDHEC Business School
Une étude propose quatre scénarios pour le secteur européen de la construction à l’horizon 2040, en combinant besoins en logement, objectifs « net zéro » et accessibilité financière.
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- mardi 25 août 2026