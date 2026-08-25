D’ici à 2040, l’Europe a besoin de dix millions de logements « net zéro » neufs ou rénovés. Comment y parvenir ?

par Ignat Kulkov, Researcher, EDHEC Business School; Åbo Akademi University

René Rohrbeck, Professor of Strategy, Director EDHEC Chair for Foresight, Innovation and Transformation, EDHEC Business School