Le Secrétaire général de l’ONU et la Croix-Rouge réitèrent leur appel en faveur d’une réglementation sur les armes autonomes létales

Alors que des informations non confirmées font état de l’utilisation actuelle, sur les champs de bataille, de drones entièrement autonomes et guidés par l’intelligence artificielle, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et le président de la Croix-Rouge internationale ont réitéré mardi leur appel urgent en faveur de contrôles mondiaux plus stricts, avant qu’il ne soit trop tard.



Lire l'article complet