Golfe d’Aden : le retour des pirates somaliens menace une route maritime sous tension

Six navires détournés depuis avril, plus de 90 marins retenus en otage. La piraterie connaît une brusque résurgence au large de la Somalie et du Yémen. L’Organisation maritime internationale (OMI) appelle à une mobilisation internationale dans une région où les crises successives ont dispersé l’attention et les moyens navals.



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