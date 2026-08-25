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Ukraine : après quatre années et demi, la guerre franchit un nouveau seuil technologique

Alors que les perspectives diplomatiques restent dans l’impasse, la guerre en Ukraine change de visage sans perdre en intensité. Frappes en profondeur, essaims de drones et attaques contre les infrastructures énergétiques et maritimes étendent le champ de bataille loin du front, tandis que les pertes civiles atteignent leur niveau le plus élevé depuis les premiers mois de l’invasion russe.


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© Nations Unies -
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