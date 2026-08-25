Brésil. Une expérience menée par Amnesty International met en évidence l’incapacité de Meta à détecter les publicités diffusant de la désinformation électorale sur Facebook

par Amnesty International

Amnesty International met en garde contre le fait que Meta pourrait ne pas parvenir à lutter efficacement contre la désinformation liée aux élections diffusée au moyen de la plateforme publicitaire de Facebook, à l’approche de l’élection présidentielle du 4 octobre au Brésil. Depuis des années, les réseaux sociaux sont utilisés pour diffuser de la désinformation au […] The post Brésil. Une expérience menée par Amnesty International met en évidence l’incapacité de Meta à détecter les publicités diffusant de la désinformation électorale sur Facebook appeared first on Amnesty International.…



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