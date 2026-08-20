Tentes, gravats et pénuries : Gaza face à une crise du logement

À Gaza, près de 1,98 million de Palestiniens, soit 94 % de la population, ont besoin d’un logement ou d’une aide pour couvrir leurs besoins essentiels, selon une nouvelle évaluation publiée jeudi par le groupe sectoriel humanitaire chargé des abris. Au-delà des bâtiments détruits, la crise se traduit par un manque de tentes, d’énergie, de combustible et d’équipements indispensables pour dormir, cuisiner, se laver ou conserver l’eau.



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