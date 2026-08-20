Ebola : la RDC va recevoir 70.000 doses de vaccin pour tenter d’enrayer l'épidémie

La République démocratique du Congo va recevoir 70.000 doses du vaccin Ervebo de Merck contre Ebola, a annoncé jeudi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), alors que le pays tente de contenir une flambée du virus Bundibugyo qui se propage à une « vitesse sans précédent ».



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