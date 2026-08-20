Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Guinée-Bissau : la moitié des premiers cas de mpox signalés touchent des enfants

La moitié des cas suspects de variole simienne (mpox) signalés en Guinée-Bissau concernent des enfants de moins de 15 ans, a averti jeudi l’agence de l’ONU pour l’enfance, appelant à renforcer la surveillance, la prévention et la sensibilisation communautaire alors que le pays est confronté à sa première flambée connue de la maladie.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Nouveaux sports : d’où vient le succès du padel ?
~ Vin, huile, profits : le véritable rôle des intendantes dans les fermes romaines
~ Est-ce que vous jouez avec votre chat ou est-ce que vous êtes juste en train de l’embêter ?
~ Agir contre ses principes au travail, une souffrance psychologique encore méconnue
~ Prunier ou abricotier ? Le marmottier, un arbre fruitier qui brouille les pistes
~ Quelle est la différence entre le beurre et la margarine ? Une chimiste explore leurs effets en cuisine
~ Enquête de l’OSCE : dans les territoires ukrainiens occupés, la Russie endoctrine et militarise les enfants
~ Loi sur l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : où mène la censure du Conseil constitutionnel ?
~ Deuxième mandat de la CAQ : des résultats en demi-teinte en éducation
~ Voici la différence entre l’épuisement par la chaleur et le coup de chaleur
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter