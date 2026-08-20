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Soudan du Sud : les élections pourraient accroître le risque de crimes atroces, alertent des enquêteurs de l’ONU

Les premières élections nationales au Soudan du Sud depuis l’indépendance, en 2011, pourraient alimenter de nouvelles violences plutôt que contribuer à sortir le pays du conflit, ont averti jeudi des enquêteurs indépendants de l’ONU, qui redoutent, en l’absence de dialogue politique et de garanties pour un scrutin crédible, un risque accru de « crimes atroces ».


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© Nations Unies -
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