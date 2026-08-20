Énergies renouvelables : et si la transition verte pouvait aussi restaurer les terres ?

La transition vers une énergie propre nécessite de plus en plus de terres. Mais les infrastructures qui l’accompagnent, notamment les panneaux solaires, pourraient-elles aussi contribuer à restaurer les sols et les écosystèmes sur lesquels elles sont implantées ?



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