Accès au vélo dans les villes canadiennes : qui en bénéficie le plus ? Les résultats vont vous surprendre
par Hiroshi Mamiya, Assistant Professor, Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health, McGill University
Les chercheurs ont constaté que les quartiers comptant davantage d’enfants, de personnes âgées et de personnes issues de minorités ethniques étaient généralement plus éloignés des infrastructures cyclables.
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- mercredi 19 août 2026