Vin, huile, profits : le véritable rôle des intendantes dans les fermes romaines
par Tamara Lewit, Honorary Fellow, School of Historical and Philosophical Studies, The University of Melbourne
Qui produisait le vin de la Rome antique ? Les sources suggèrent que les « vilicae », les intendantes des domaines, étaient bien plus que des gestionnaires du foyer : elles supervisaient les vendanges, la vinification, les rituels religieux et la transformation des récoltes.
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- jeudi 20 août 2026