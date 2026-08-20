Prunier ou abricotier ? Le marmottier, un arbre fruitier qui brouille les pistes
par Tiphaine Bacot, Enseignante-chercheuse contractuelle en génétique, Inrae
Marine Delmas, Chercheuse, Inrae
Véronique Decroocq, Directrice de recherches et coordinatrice du projet Horizon Europe FRUITDIV, travaillant sur la diversité des espèces sauvages apparentées aux espèces cultivées fruitières, Inrae
Il y a urgence à protéger la diversité génétique du marmottier, robuste et résistant face à la sécheresse. Cet arbre fruitier pourrait aider à protéger les vergers de demain.
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- jeudi 20 août 2026