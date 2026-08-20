Prunier ou abricotier ? Le marmottier, un arbre fruitier qui brouille les pistes

par Tiphaine Bacot, Enseignante-chercheuse contractuelle en génétique, Inrae

Marine Delmas, Chercheuse, Inrae

Véronique Decroocq, Directrice de recherches et coordinatrice du projet Horizon Europe FRUITDIV, travaillant sur la diversité des espèces sauvages apparentées aux espèces cultivées fruitières, Inrae