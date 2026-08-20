Enquête de l’OSCE : dans les territoires ukrainiens occupés, la Russie endoctrine et militarise les enfants
par Stefan Wolff, Professor of International Security, University of Birmingham
Elīna Šteinerte, Visiting fellow, Human Rights Implementation Centre, University of Bristol
Hervé Ascensio, Professor of international law at the Sorbonne Law School, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Même si le droit international interdit l’endoctrinement et la militarisation des enfants dans les territoires occupés, la Russie se livre ouvertement à ces pratiques en Ukraine.
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© La Conversation
- jeudi 20 août 2026