Deuxième mandat de la CAQ : des résultats en demi-teinte en éducation
par Olivier Lemieux, Professeur en administration et politiques de l'éducation, Université du Québec à Rimouski (UQAR); Université Laval
Alexandre Fortier-Chouinard, Postdoctoral Fellow in political science
Le second mandat de la CAQ en éducation est marqué moins par l’achèvement de ses promesses que par la poursuite d’une transformation de la gouvernance scolaire amorcée depuis 2018.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 20 août 2026