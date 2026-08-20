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Voici la différence entre l’épuisement par la chaleur et le coup de chaleur

par Alison Purvis, Associate Dean, Sheffield Hallam University
L’épuisement dû à la chaleur et le coup de chaleur peuvent tous deux survenir lorsque le corps est en surchauffe, mais ce ne sont pas les mêmes choses. Voici comment les distinguer et comment réagir.La Conversation


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