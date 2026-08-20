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Cisjordanie : Les violences commises par des colons israéliens provoquent des déplacements d’habitants

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des habitants palestiniens surveillaient les environs en raison du risque d’attaques de colons israéliens contre le village de Sinjil, en Cisjordanie, dans la nuit du 16 juillet 2026. © 2026 AP Photo/Leo Correa L’escalade des attaques menées par des colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie a entraîné le déplacement total ou partiel de 107 communautés depuis janvier 2023, parallèlement à une expansion sans précédent des colonies.Les colons responsables de ces attaques agissent avec le soutien financier, matériel et juridique de l’État israélien. Les…


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© Human Rights Watch -
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