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Mali : L’« Africa Corps », contrôlé par la Russie, a massacré des villageois

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un drapeau malien et un drapeau russe attachés au même mât flottaient ensemble à Bamako, au Mali, le 22 septembre 2020.   © 2020 H. Diakite/EPA-EFE/Shutterstock (Nairobi) – Les forces de l’Africa Corps, contrôlées par le gouvernement russe, ont tué sommairement neuf civils, dont quatre enfants, et ont battu des dizaines d’autres civils dans le centre du Mali au début du mois de juillet 2026, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les combattants de l’Africa Corps ont également pillé et incendié au moins huit maisons, alors qu’ils cherchaient probablement…


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© Human Rights Watch -
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