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Journalisme en temps de crise : une force qui peut sauver des vies

Un article du New York Times consacré à une catastrophe a contribué à générer 500.000 dollars supplémentaires d’aide officielle. Cet exemple illustre le rôle déterminant que peut jouer un journalisme libre et fiable face aux crises, selon un nouveau rapport de l’UNESCO publié mardi.


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